2019-09-08T16:14:43+03:00
Звезды

Ижевчане испекли торт для писателя Януша Леона Вишневского

Польский писатель приехал на фестиваль «Читай, Ижевск!»
Анастасия Захарова
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Фото: Фото: www.starslife.ruФото: Фото: www.starslife.ru
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Поклонники в Ижевске очень тепло встретили известного писателя Януша Леона Вишневского. А некоторые даже испекли для него торт!

-Такого еще ни разу никто для меня не делал, - признался Вишневский.

Фото: vk.com/chitaiizhevsk

Фото: vk.com/chitaiizhevsk

Также автору подарили талисман на счастье. Ради этого пришлось простоять в огромной очереди среди фанатов, жаждущих взять автограф.

-Сегодня я выстояла, но не за автографом, а для того, чтобы вручить ему небольшой подарок - талисман на счастье. Я в нескольких словах рассказала ему, чем замечателен этот камень и что он приносит своему обладателю. Януш был так растроган, что обнял меня. Признаться, я не ожидала такого и потому немного растерялась... Было приятно, и я почувствовала, что у этого человека очень светлая энергетика, - сообщила Элиза Лаури, автор романа «Исповедь хрупкой женщины».

Кстати, Януш Вишневский не только встретился с поклонниками, но и съездил в музей-усадьбу П. И. Чайковского. Если вы пропустили творческую встречу с писателем, то вы можете прослушать его интервью на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6. FM, 12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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