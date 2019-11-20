Двоих ижевчан задержали за разбойное нападение

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-20T11:07:43+03:00

Они избили и ограбили молодого человека

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В Ижевске полицейские задержали двоих ранее судимых местных жителей 20 и 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что ночью молодой человек 25 лет возвращался домой, на улице Дзержинского к нему подошли двое пьяных неизвестных. Они ударили потерпевшего по голове и телу, били кирпичом и стеклянной бутылкой. Затем похитили мобильный телефон, наручные часы, кольцо и банковские карты, - сообщает ведомство.

Позже было установлено, что злоумышленники познакомились в местах лишения свободы. На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба превысила 54 тысячи рублей.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU