СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-20T12:58:03+03:00

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Почтальоны Удмуртии каждый день проходят около 20 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба АО «Почты России» в республике.

- Протяженность маршрута одного доставочного участка составляет в регионе 15,8 километра. Самые протяженные доставочные маршруты – более 20 километров – проходят в Глазовском, Увинском, Воткинском, Сюмсинском, Шарканском и Ярском районах. Доставочными маршрутами охвачены все населенные пункты Удмуртии, а их сегодня насчитывается в регионе 2272, - сообщает пресс-служба.

В обязанности почтальона входит доставка письменной корреспонденции, счетов-извещений, подписных периодических изданий, пенсий и других социальных выплат. В 2018 году почтальоны республики доставили населению около 5,8 млн подписных изданий, 600 тыс. налоговых уведомлений и 500 тыс. постановлений о нарушении ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU