Мужчина похитил и сдал в металлолом 100 столбов с кладбища Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-20T15:45:08+03:00

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В Удмуртии в полицию поступило сообщение о хищении металлических столбов ограждения с территории кладбища. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний неработающий, ранее судимый житель Камбарского района. Похищенные столбы он вывозил на грузовом такси в пункты приема металла. За три дня мужчина похитил и сдал в металлолом более 100 столбов, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU