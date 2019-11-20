Единовременную выплату получат 196 молодых педагогов Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-20T15:02:16+03:00

За первый год учителям будет выплачено 40 тысяч рублей

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В Удмуртии 196 молодых педагогов получат единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

- Господдержка направлена на решение проблем, связанных с дефицитом кадров в регионе. Соответствующие изменения в законодательстве приняты в июле 2019 года. Согласно нововведениям право на получение господдержки имеют молодые специалисты, которые трудоустроились в образовательную организацию в городе с 1 августа 2018 года. Прием заявлений начался в сентябре этого года, - сообщает пресс-служба.

На выплаты из республиканского бюджета выделено 7 млн 840 тысяч рублей. Всего в Минобразования и науки Удмуртии поступило 199 заявлений. 20 ноября специальная комиссия рассмотрела все заявления и одобрила из них 196.

Кроме того, в 2019 году единовременные выплаты в размере 40, 60 и 80 тысяч рублей получили 377 молодых педагогов на селе за первый, второй, третий год работы. На поддержку сельских молодых специалистов направлено почти 22 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU