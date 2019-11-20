«С нами ни разу ничего не случалось»: рыбаки в Удмуртии вышли на первый лед

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-20T16:45:05+03:00

Жителям грозит штраф за выход на лед толщиной до 7 см

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В Удмуртии рыбаки, рискуя жизнью, начали выходить на тонкий лед. В связи с этим добровольцы ОСВОД республики провели рейды по ряду водоемов.

- Сейчас на прудах лед 3-4 см, а должен быть не менее 7 см. Когда рыбакам разъясняют эти меры безопасности, то те отвечают, что у них большой опыт, что ни разу с ними ничего не случалось, - сообщается в группе ОСВОД Удмуртии.

За выход на лед толщиной до 7 см жители республики должны будут заплатить штраф в размере до 2 тысяч рублей, должностные лица – от 1 до 2 тысяч рублей, юридические лица – до 3 до 5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии, с рыбаками проводится профилактическая работа. Их регулярно предупреждают об опасности, раздают памятки. Так, во всех муниципальных образованиях республики проводится месячник безопасности на водных объектах. Администрации размещают в СМИ соответствующие материалы, и идет процесс установки предупреждающих знаков на водоемах региона о том, что выход на лед запрещен.

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ИСТОЧНИК KP.RU