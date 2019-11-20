2019-11-20T15:45:10+03:00
Спорт

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин будет выступать на международных соревнованиях

Соревнования включат в себя 12 гонок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Максима ВылегжанинаФото: инстаграм Максима Вылегжанина
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Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин в составе команды «Русская зима» будет выступать на международных соревнованиях. Об этом он сообщил на странице в «Инстаграм».

- Новый сезон 2019/20, новая команда «Русская Зима» (Russian Winter), новый вид программы Visma Ski Classics, но я по прежнему в лыжных гонках, - пишет Максим.

Соревнования включают в себя 12 гонок, одна из которых начнется 29 ноября, а 1 декабря лыжника ждет масс-старт в 35 км. Pro Tour X заканчивается в Северной Финляндии, где 4 апреля 2020 года состоится 70-километровый финальный марафон Юлляс-Леви.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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