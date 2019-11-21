«На большинстве участков в Ижевске разметки нет»: общественники проверили качество разметки
В Ижевске активисты «Автомобильной Удмуртии» проверили качество разметки на дорогах. Об этом сообщил руководитель организации Борис Ломаев на странице в «Фейсбук».
- Как оказалось, на большинстве участков дорог от нанесенной в конце лета разметки не осталось и следа. Вопрос «долгожительства» и качества разметки очень важный, от этого зависит снижение риска возникновения ДТП на дорогах и, как следствие, сохранение жизни людей. Поэтому необходимо требовать с подрядчика соблюдения всех норм, - написал Борис Ломаев.
Напомним, экспериментальную пластиковую разметку сделали на участке улицы Удмуртская (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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