2019-11-21T10:35:33+03:00
Общество

«На большинстве участков в Ижевске разметки нет»: общественники проверили качество разметки

Разметке, которую сделали краской, всего три месяца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Борис ЛомаевФото: Борис Ломаев
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В Ижевске активисты «Автомобильной Удмуртии» проверили качество разметки на дорогах. Об этом сообщил руководитель организации Борис Ломаев на странице в «Фейсбук».

- Как оказалось, на большинстве участков дорог от нанесенной в конце лета разметки не осталось и следа. Вопрос «долгожительства» и качества разметки очень важный, от этого зависит снижение риска возникновения ДТП на дорогах и, как следствие, сохранение жизни людей. Поэтому необходимо требовать с подрядчика соблюдения всех норм, - написал Борис Ломаев.

Напомним, экспериментальную пластиковую разметку сделали на участке улицы Удмуртская (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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