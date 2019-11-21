Мужчина из Удмуртии с 15 судимостями обокрал жительницу Пермского края

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-21T10:40:27+03:00

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В Пермском крае осудили 28-летнего жителя Удмуртии, который подозревался в краже имущества из квартиры новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В мае 2019 года жительница Пермского края обратилась в полицию с сообщением о похищении имущества из квартиры. Позже выяснилось, что к краже может быть причастен ее новый знакомый из Удмуртии. Они познакомились в соцсетях и мужчина настаивал на встрече, в ходе одной из них девушка отдала злоумышленнику комплект ключей от квартиры. Все похищенное мужчина увез на такси, - сообщает ведомство.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, оказалось, что мужчина в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы и в целом имеет 15 судимостей. Большая часть похищенного возвращена владелице.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU