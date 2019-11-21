Ижевчанина осудят за покушение на изнасилование незнакомой девушки

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-21T10:51:45+03:00

Во время совершения преступления молодой человек был пьян

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В Ижевске осудят 29-летнего местного жителя за покушение на изнасилование незнакомой девушки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- В ночь с 28 на 29 сентября 2019 года пьяный мужчина был на улице Союзная и заметил девушку, которая шла домой из клуба. Он подбежал к потерпевшей, повалил его на землю и попытался изнасиловать. Девушка активно сопротивлялась и мужчина не смог совершить преступление, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела установлена личность подозреваемого, проведены очные ставки, экспертизы. По ходатайству следователя обвиняемый находится под стражей, он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU