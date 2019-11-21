Четверо ижевчан остались без машин из-за долгов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-21T16:03:21+03:00

Если они не выплатят долги в течение 10 дней, то их машины продадут

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В Ижевске четверо местных жителей остались без машин из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Так, одна ижевчанка имеет задолженность по 21 исполнительному производству, на сумму 338 тысяч рублей, ее машину «Хендай-Солярис» отправили на спецстоянку. Еще одна девушка не оплачивает налоги и «коммуналку» - она должна 47 тысяч рублей, на спецстоянке ее автомобиль «Киа-Рио». 172 тысячи рублей задолжал владелец машины «Датсун». А вот владельцу «Тойоты-Авенсис» нужно выплатить долг в размере 288 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

У должников есть 10 дней, чтобы погасить долги. В противном случае к работе с арестованными машинами подключится оценщик, а затем их передадут на реализацию в Росимущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU