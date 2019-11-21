Не справился с управлением: в Удмуртии столкнулись две машины

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-21T14:13:46+03:00

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В Удмуртии на 133-м километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 34-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в машину «Лада-Ларгус» под управлением 29-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажиры «Лады-Ларгус» - 30- и 40-летняя женщины, получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU