2019-11-21T14:13:46+03:00
Происшествия

Не справился с управлением: в Удмуртии столкнулись две машины

ДТП произошло 20 ноября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии на 133-м километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 34-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в машину «Лада-Ларгус» под управлением 29-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажиры «Лады-Ларгус» - 30- и 40-летняя женщины, получили травмы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Интерес подостыл»: глава Ижевска рассказал о мнении горожан об «умных» остановках.

- Ужас! Ижевчанина осудят за покушение на изнасилование незнакомой девушки.

- Огромные очереди скопились в наркологии Ижевска. С чем это связано.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за строительства теплотрассы на одном из участков Ижевска закроют движение
Для разгрузки очереди в наркодиспансере Удмуртии продлят режим работы
Четверо ижевчан остались без машин из-за долгов
У предпринимателя из Ижевска изъята крупная партия наркотиков
14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске
«Интерес подостыл»: глава Ижевска рассказал о мнении горожан об «умных» остановках
Ижевчанина осудят за покушение на изнасилование незнакомой девушки
Мужчина из Удмуртии с 15 судимостями обокрал жительницу Пермского края
В наркологии Ижевска скопилась огромная очередь за справкой по сниженной цене
Частный детский сад в Ижевске закрыли из-за вспышки ротавируса
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на этапе Гран-при в Японии
«На большинстве участков в Ижевске разметки нет»: общественники проверили качество разметки
Автобус сгорел на стоянке в Удмуртии
Жителей Удмуртии задержали за незаконную охоту на кабана
Доследственная проверка проводится в Удмуртии по факту гибели мужчины и женщины в пожаре
Экспертный совет в Ижевске оценил участников конкурса «Лучшая клиника - 2019»
Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин будет выступать на международных соревнованиях
«С нами ни разу ничего не случалось»: рыбаки в Удмуртии вышли на первый лед
Единовременную выплату получат 196 молодых педагогов Удмуртии
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое будущее»
«Мы покупаем новую елку»: глава Ижевска рассказал, как город готовится к Новому году
Мужчина похитил и сдал в металлолом 100 столбов с кладбища Удмуртии
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках
Ижевчане могут выиграть 200 тысяч рублей на ремонт
Почтальоны Удмуртии каждый день проходят около 20 тысяч километров