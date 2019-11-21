Не справился с управлением: в Удмуртии столкнулись две машины
В Удмуртии на 133-м километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 34-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в машину «Лада-Ларгус» под управлением 29-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пассажиры «Лады-Ларгус» - 30- и 40-летняя женщины, получили травмы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Интерес подостыл»: глава Ижевска рассказал о мнении горожан об «умных» остановках.
- Ужас! Ижевчанина осудят за покушение на изнасилование незнакомой девушки.
- Огромные очереди скопились в наркологии Ижевска. С чем это связано.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»