Из-за строительства теплотрассы на одном из участков Ижевска закроют движение
В Ижевске из-за ремонта теплотрассы закроют движение на одном из участков улицы Ухтомского. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- С 17:00 22 ноября до 22:00 24 ноября движение ограничат на участке возле санатория «Энергетик» (Авиационная, 10). Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого дома на Ухтомского, - сообщает пресс-служба.
На территории будет организована временная схема расстановки дорожных знаков. Автомобилистов предупреждают, что сквозной проезд по Ухтомского между улицами Бабушкина и 40 лет Победы будет невозможен. До жилых домов на улице Курортной на транспорте можно будет добраться только через улицу Бабушкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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