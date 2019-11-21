2019-11-21T16:06:37+03:00
Общество

Из-за строительства теплотрассы на одном из участков Ижевска закроют движение

Ремонт будет проводиться с 22 по 24 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Яндекс картыФото: Яндекс карты
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В Ижевске из-за ремонта теплотрассы закроют движение на одном из участков улицы Ухтомского. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 17:00 22 ноября до 22:00 24 ноября движение ограничат на участке возле санатория «Энергетик» (Авиационная, 10). Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого дома на Ухтомского, - сообщает пресс-служба.

На территории будет организована временная схема расстановки дорожных знаков. Автомобилистов предупреждают, что сквозной проезд по Ухтомского между улицами Бабушкина и 40 лет Победы будет невозможен. До жилых домов на улице Курортной на транспорте можно будет добраться только через улицу Бабушкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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