У ижевчанки с кредитной карты похитили более 100 тысяч рублей
В полицию Ижевска обратилась местная жительница с заявлением о похищении денег с кредитной карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее банковской карты совершается подозрительное списание на сумму 280 тысяч рублей. В ходе разговора женщина рассказала собеседнику о депозитных и кредитных банковских счетах. По совету злоумышленника она установила программу, которая якобы сможет защитить сбережения. В итоге с карты списали 103 тысячи рублей, - сообщает ведомство.
После этого злоумышленник сказал, что оставшуюся сумму нужно перевести на безопасный счет через отделение банка и только там женщина поняла, что ее обманули.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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