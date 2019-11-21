2019-11-21T16:22:33+03:00
Происшествия

У ижевчанки с кредитной карты похитили более 100 тысяч рублей

Неизвестный сообщил, что с карты потерпевшей совершается подозрительное списание
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Ижевска обратилась местная жительница с заявлением о похищении денег с кредитной карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее банковской карты совершается подозрительное списание на сумму 280 тысяч рублей. В ходе разговора женщина рассказала собеседнику о депозитных и кредитных банковских счетах. По совету злоумышленника она установила программу, которая якобы сможет защитить сбережения. В итоге с карты списали 103 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

После этого злоумышленник сказал, что оставшуюся сумму нужно перевести на безопасный счет через отделение банка и только там женщина поняла, что ее обманули.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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