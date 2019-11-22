Как жителям Удмуртии выбрать качественный сладкий подарок на Новый год

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-22T11:24:31+03:00

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Как жителям Удмуртии выбрать качественный сладкий подарок. Несколько советов дает управление Роспотребнадзора по республике.

Подарки нужно покупать в местах организованной торговли. При покупке нужно обращать внимание на этикетку (масса, состав, дата фасовки, срок и условия хранения). Также стоит отдавать предпочтение наборам, в составе которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов.

Карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.

В случае, возникновения сомнений относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, можно обратиться за консультацией на горячую линию по телефону: 8 800 555 49 43 по России круглосуточно (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU