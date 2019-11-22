По факту невыплаты зарплаты работнику в Ижевске возбудили уголовное дело
В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении руководства одной из компаний за невыплату зарплаты работнику.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, с 1 января по 31 июля 2019 года 38-летнему работнику организации не выплачивали зарплату. Сумма задолженности составила 162,7 тысячи рублей.
В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств совершенного преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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