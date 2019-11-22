Экстренная служба «112» начнет работать в полную силу 20 декабря
В Удмуртии с 20 декабря 2019 года в полную силу начнет работать экстренная служба «112». Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов на своей странице в «Инстаграм».
- Все вызовы экстренных оперативных служб будут обрабатываться по единому номеру. Благодаря этому значительно сократится время реагирования на опасные ситуации. Но это еще и удобно - не надо будет искать номера телефонов различных экстренных оперативных служб, нужно запомнить только один – 112, - написал Ярослав Семенов.
То есть теперь если человек позвонит по номеру 112, оператор обрабатывает вызов, и от звонящего больше ничего не требуется. Диспетчер сам адресует запрос в нужное ведомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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