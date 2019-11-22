Очередной ларек снесли в Ижевске
В Ижевске снесли очередной ларек на перекрестке улиц Пушкинская и Чугуевского. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- В рамках возбужденного исполнительного производства, должник должен был освободить участок, что собственник не стал делать. В результате под контролем судебных приставов подрядчик демонтировал ларек, - сообщает пресс-служба.
На данный момент на исполнении в ведомстве находится четыре решения суда, согласно которым должники обязаны снести ларьки. Торговые точки, которые незаконно осуществляют свою деятельность, находятся в г. Ижевске на ул. Советской, ул. Совхозной, ул. Новоажимова, ул. Сельская. С начала 2019 года под контролем судебных приставов демонтировано семь торговых точек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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