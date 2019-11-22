Столкнулись три машины: в ДТП на трассе Удмуртии погиб человек

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-22T11:42:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на 9 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» Завьяловского района столкнулись три машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 45-летний водитель машины «Ниссан», при обгоне выехал на «встречку», где врезался с машиной «ВАЗ-2115», под управлением 40-летней женщины, далее врезался в «КамАЗ», под управлением 40-летнего мужчины, буксирующего на жёсткой сцепке автобус «ПАЗ», - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2115» скончался, пассажиры – 17-летний юноша и 58-летняя женщина, получили травмы различной степени тяжести, их отвезли в больницу. Водитель машины «Ниссан» получил травмы, доставлен в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Величина прожиточного минимума в Удмуртии снизилась.

- Когда в полную силу начнет работать экстренная служба "112".

- Безвестно пропавшую 16-летнюю девочку разыскивают в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU