Величина прожиточного минимума в Удмуртии снизилась
В Удмуртии власти снизили прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.
Теперь в расчете на душу населения размер прожиточного минимума составит 9,83 тысяч рублей, для трудоспособного населения — 10,44 тысяч рублей, пенсионеров — 8,02 тысяч рублей, детей — 9,78 тысяч рублей. Это на 162 руб., 163 руб., 146 руб. и 175 рублей меньше, чем в прошлом квартале.
Во втором квартале указанная сумма росла составляла 8,78 тысяч рублей и 9,99 тысяч рублей (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Когда в полную силу начнет работать экстренная служба "112".
- Как выбрать качественный сладкий новогодний подарок.
- По факту невыплаты зарплаты работнику в Ижевске возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»