Величина прожиточного минимума в Удмуртии снизилась

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-22T11:13:20+03:00

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В Удмуртии власти снизили прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Теперь в расчете на душу населения размер прожиточного минимума составит 9,83 тысяч рублей, для трудоспособного населения — 10,44 тысяч рублей, пенсионеров — 8,02 тысяч рублей, детей — 9,78 тысяч рублей. Это на 162 руб., 163 руб., 146 руб. и 175 рублей меньше, чем в прошлом квартале.

Во втором квартале указанная сумма росла составляла 8,78 тысяч рублей и 9,99 тысяч рублей (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU