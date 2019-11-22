2019-11-22T14:51:14+03:00
Происшествия

Троих жителей Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков

Они содержали региональный склад интернет-магазина
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии задержали троих местных жителей за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 26-летний ижевчанин его и его 29-летняя жена содержали региональный склад интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Крупные партии наркотиков они расфасовывали в съемной квартире, где жили с двумя детьми. Через интернет наркотики супруги передавали третьему обвиняемому, 39-летнему ижевчанину. При этом злоумышленники не были знакомы, - сообщает ведомство.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД по Удмуртии. Супругов задержали на пустыре по улице Автозаводской. При личном досмотре было обнаружено два свертка с наркотиками, общей массой 1,2 кг. В квартире было найдено и изъято более 250 граммов вещества.

Также было установлено, что злоумышленники причастны к 24 фактам преступной деятельности. Уголовное дело передано в суд, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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