Скандальная звезда «Дома-2» Рита Керн из Удмуртии выложила откровенные фотографии
Скандальная звезда телепроекта «Дом-2» и дочь священника Рита Керн из Удмуртии радует своих поклонников откровенными фотографиями в соцсетях. Она ежедневно выкладывает провокационные снимки и видео, собрали небольшую подборку.
Фото: instagram.com/mrs.ritakern
- Знакомьтесь мое второе альтер эго, Шэрон, - подписала видео девушка, где она полуобнажена.
Фото: instagram.com/mrs.ritakern
Также Рита без стеснения демонстрирует свою грудь 8-го размера и подумывает над сменой образа, по ее словам образ Риты Керн ей надоел, хочется придумать что-нибудь новое.
Фото: instagram.com/mrs.ritakern
Напомним, известная экс-участница телепроекта «Дом-2» из Удмуртии Маргарита Керн вновь потрясла своих поклонников. Она заявила, что собирается наладить отношения со своим отцом священником.
Фото: instagram.com/mrs.ritakern
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ИСТОЧНИК KP.RU
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