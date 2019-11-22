2019-11-22T15:44:13+03:00
Общество

Скандальная звезда «Дома-2» Рита Керн из Удмуртии выложила откровенные фотографии

Девушка с гордостью носит грудь 8-го размера
ИСАЕВА Светлана
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Фото: instagram.com/mrs.ritakernФото: instagram.com/mrs.ritakern
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Скандальная звезда телепроекта «Дом-2» и дочь священника Рита Керн из Удмуртии радует своих поклонников откровенными фотографиями в соцсетях. Она ежедневно выкладывает провокационные снимки и видео, собрали небольшую подборку.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

- Знакомьтесь мое второе альтер эго, Шэрон, - подписала видео девушка, где она полуобнажена.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Также Рита без стеснения демонстрирует свою грудь 8-го размера и подумывает над сменой образа, по ее словам образ Риты Керн ей надоел, хочется придумать что-нибудь новое.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Напомним, известная экс-участница телепроекта «Дом-2» из Удмуртии Маргарита Керн вновь потрясла своих поклонников. Она заявила, что собирается наладить отношения со своим отцом священником.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

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ИСТОЧНИК KP.RU

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