Скандальная звезда «Дома-2» Рита Керн из Удмуртии выложила откровенные фотографии

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-22T15:44:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальная звезда телепроекта «Дом-2» и дочь священника Рита Керн из Удмуртии радует своих поклонников откровенными фотографиями в соцсетях. Она ежедневно выкладывает провокационные снимки и видео, собрали небольшую подборку.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

- Знакомьтесь мое второе альтер эго, Шэрон, - подписала видео девушка, где она полуобнажена.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Также Рита без стеснения демонстрирует свою грудь 8-го размера и подумывает над сменой образа, по ее словам образ Риты Керн ей надоел, хочется придумать что-нибудь новое.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Напомним, известная экс-участница телепроекта «Дом-2» из Удмуртии Маргарита Керн вновь потрясла своих поклонников. Она заявила, что собирается наладить отношения со своим отцом священником.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Рита Керн, выступила на шоу "Щас спою!".

- 10 сексуальных снимков дочери священника из Ижевска, участвующей в проекте «Дом-2». Дочь священника из Ижевска, пришедшая на телепроект «Дом-2», покорила всех своим внешним видом – девушка, сделавшая 5 пластических операций, может гордиться восьмым размером груди (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU