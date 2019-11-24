ХК «Ижсталь» проиграла команде из Татарстана

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-24T08:34:29+03:00

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В Казани 23 ноября прошел матч между командами «Ижсталь» и «Брас». Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Игра завершилась поражением ижевского клуба со счетом 5:2. Счет открыли ижевчане на13 минуте, но хозяева льда почти сразу же ответили забитой шайбой. Соперник отлично реализовывал шайбы, играя в большинстве. Ижевчанам на последней минуте матча удалось лишь отыграть одну шайбу – свой первый гол в составе «Ижстали» забил Владимир Дьяченко.

- Поздравляю хозяев с победой. Первый период мы вытерпели тот натиск, который был, забили хороший гол. Было ещё несколько моментов, но не хватило свежести. Потом удаления сломали нам игру. Ребята старались. У меня претензий по работе к ним нет, - сказал на пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU