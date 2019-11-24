До 15 лет лишения свободы грозит жительнице Удмуртии за смерть сожителя
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 17 ноября женщина выпивала со своим 50-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, женщина взяла нож и ударила мужчину в плечо, - сообщает ведомство.
В результате полученного ранений мужчина скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Как закончился выездной матч "Ижстали" и "Барса".
- Чем закончился штурм наркодиспансера в Ижевске и когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей? Узнавала "Комсомолка".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»