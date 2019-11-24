До 15 лет лишения свободы грозит жительнице Удмуртии за смерть сожителя

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-24T09:29:55+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 17 ноября женщина выпивала со своим 50-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, женщина взяла нож и ударила мужчину в плечо, - сообщает ведомство.

В результате полученного ранений мужчина скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU