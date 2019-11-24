Активисты ОНФ проверили остановки общественного транспорта в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-24T10:55:51+03:00

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Активисты ОНФ (общероссийского народного фронта) проверили остановки общественного транспорта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- В ходе рейды было проверено состояние, безопасность и комфортность 12 остановок. При проверке эксперты ОНФ обратили внимание на наличие павильона, скамеек, урн, освещения, расписания движения и элементов доступной среды. Например, на остановке «Сельхозакадемия» общественники увидели торчащие металлические профили и выбоины. Также были обследованы остановки «Центр» и «Банк Зенит». Остановочных павильонов при движении из центра города нет. Пассажиры ждут трамвай практически на проезжей части, - сообщает пресс-служба.

Также на улице 40 лет Победы люди жалуются на отсутствие освещения и павильонов. Крытый комплекс есть только на остановке «Молдавская» на скамейке нет двух реек, одна из оставшихся обломана и с одного края не закреплена. Самой опасной из всех проверенных стала остановка «Рембыттехника» на улице Союзная, 5. Здесь целая полоса препятствий из ям, выбоины и торчащих металлических штырей.

Итоги мониторинга были направлены в администрацию Ижевска для работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU