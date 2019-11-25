2019-11-25T06:34:33+03:00
Общество

В Ижевск прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Святыню поместили в Свято-Михайловском соборе
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

24 ноября в Ижевск доставили ковчег с частицей мощей блж. Матроны Московской. Об этом сообщается в группе Михаило-Архангельского кафедрального собора Вконтакте.

Святыню встретили божественной литургией, которую совершил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Отметим, как сообщается в группе ижевской и удмуртской епархии «Вконтакте», ковчег пробудет в Ижевске примерно до 20 декабря этого года.

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. По традиции, святой Матроне прибегают в молитвах в различных тяжелых жизненных обстоятельствах и при болезнях, - сообщается в группе епархии «Вконтакте».

Напомним, кафедральный собор открыт ежедневно с 7:00 до 19:00

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Санкт-Петербурге открыли памятник великому оружейнику из Удмуртии Михаилу Калашникову (Подробнее)

Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на этапе Гран-при в Японии (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лег на диван в грязных брюках»: ижевчанина обвиняют в убийстве брата
В резиденции Тол Бабая в Удмуртии 7 декабря зажгут огни на елке
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей
Дело мужчины, который угрожал судье в соцсетях, рассмотрят в Удмуртии
Школьница из Ижевска одержала победу на Первенстве России по игре го
Добровольческий центр открылся в Ижевске
К новому году в доме детского творчества в Ижевске появится новый паркет
«Неисчерпаемый источник вдохновения»: ижевчанка продолжает покорять проект «Танцы» на ТНТ
Трамвай сошел с рельсов в Ижевске
Презентация концепции благоустройства лесопарка у ТРЦ «Столица» пройдет в Ижевске
Первую ёлку установили около ТЦ в Ижевске
Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на этапе Гран-при в Японии
Активисты ОНФ проверили остановки общественного транспорта в Ижевске