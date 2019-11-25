В Ижевск прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-25T06:34:33+03:00

Изменить размер текста: A A

24 ноября в Ижевск доставили ковчег с частицей мощей блж. Матроны Московской. Об этом сообщается в группе Михаило-Архангельского кафедрального собора Вконтакте.

Святыню встретили божественной литургией, которую совершил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Отметим, как сообщается в группе ижевской и удмуртской епархии «Вконтакте», ковчег пробудет в Ижевске примерно до 20 декабря этого года.

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. По традиции, святой Матроне прибегают в молитвах в различных тяжелых жизненных обстоятельствах и при болезнях, - сообщается в группе епархии «Вконтакте».

Напомним, кафедральный собор открыт ежедневно с 7:00 до 19:00

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Санкт-Петербурге открыли памятник великому оружейнику из Удмуртии Михаилу Калашникову (Подробнее)

Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на этапе Гран-при в Японии (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU