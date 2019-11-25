В Ижевск прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской
24 ноября в Ижевск доставили ковчег с частицей мощей блж. Матроны Московской. Об этом сообщается в группе Михаило-Архангельского кафедрального собора Вконтакте.
Святыню встретили божественной литургией, которую совершил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Отметим, как сообщается в группе ижевской и удмуртской епархии «Вконтакте», ковчег пробудет в Ижевске примерно до 20 декабря этого года.
Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. По традиции, святой Матроне прибегают в молитвах в различных тяжелых жизненных обстоятельствах и при болезнях, - сообщается в группе епархии «Вконтакте».
Напомним, кафедральный собор открыт ежедневно с 7:00 до 19:00
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ИСТОЧНИК KP.RU
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