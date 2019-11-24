Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на этапе Гран-при в Японии

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-24T12:04:36+03:00

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Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на последнем этапе Гран-при в японском Саппоро.

- Один из самых поразительных показательных номеров поставил Даниил Глейхенгауз для Алина Загитовой. Основная мысль номера, мне кажется, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, - сказал комментатор, после окончания номера.

Напомним, Алина Загитова прошла в финал турнира, заняв на этапе Гран-при в Саппоро третье место (подробнее).

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Алина Загитова показательные выступления на этапе Гран-при в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU