К новому году в доме детского творчества в Ижевске появится новый паркет

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-25T06:26:17+03:00

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В здании дворца детского (юношеского) творчества начались ремонтные работы по замене паркета. Об этом сообщается на сайте администрации Ижевска.

Напомним, в августе этого года из-за повышенной влажности произошло вздутие паркетных полов второго этажа. После того как помещение признали непригодным для эксплуатации, было принято решение о замене полов.

На ремонт паркета площадью 800 кв. м. из городского бюджета выделено порядка четырех миллионов рублей.

Сроком окончания работ названа третья декада декабря. По сообщениям администрации, планируется, что в конце года на новом паркете пройдёт традиционный бал для одарённых детей Ижевска.

- В 2020 году Дворцу детского (юношеского) творчества исполняется 40 лет. Звездный зал Дворца является самой крупной паркетной площадкой в городе Ижевске. Только за 2018-2019 учебный год здесь прошло более 50 мероприятий, - сообщает администрация Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU