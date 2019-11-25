2019-11-25T06:46:18+03:00
Общество

Добровольческий центр открылся в Ижевске

Центр работает на базе колледжа государственной и муниципальной службы
Людмила Куликова
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Фото: Пресс-служба Правительства УдмуртииФото: Пресс-служба Правительства Удмуртии
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Добровольческий ресурсный центр открыли в Ижевске. По сообщению пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на создание центра выделено более 11 миллионов рублей.

В центре спасатели-добровольцы создали аварийно-спасательный отряд «Доброволец». Отряд создан для повышения эффективности поисково-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и уменьшение количества пострадавших.

Как подметил председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов, в ресурсном центре есть все для качественного обучения добровольцев: грамотные педагоги, современное оборудование, желание и общая воля работать для одной цели.

Центр находится в поселке Октябрьский и оборудован аудиториями для подготовки волонтеров, кабинетом газодымозащитной службы, специальным пожарным снаряжением, аварийно-спасательной техникой и всем необходимым для высотной подготовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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