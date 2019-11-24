2019-11-24T14:38:15+03:00
Общество

Презентация концепции благоустройства лесопарка у ТРЦ «Столица» пройдет в Ижевске

Концепцию представит один из авторов проекта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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26 ноября, во вторник, в Ижевске состоится презентация концепции благоустройства лесопарка у ТРЦ «Столица». Об этом сообщается на странице Центра развития городской среды республики.

- Концепцию благоустройства, разработанную по итогам обсуждений с горожанами, будут презентовать одни из авторов проекта — Данил Воронин и Мария Репина, - сообщается на странице.

Напомним, в Ижевске обсудили план благоустройства лесопарковой зоны у ТРЦ "Столица". Что там может появиться.

Во сколько: 18:30-20:40 Где: Ижевский торгово-экономический техникум (г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 20а) Участие бесплатное. Всем желающим нужно пройти регистрацию по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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