2019-11-25T07:53:25+03:00
Общество

Школьница из Ижевска одержала победу на Первенстве России по игре го

По некоторым мнениям, это самая сложная игра в мире
Людмила Куликова
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Фото: Администрация ИжевскаФото: Администрация Ижевска
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В ноябре ученица 2 «А» класса школы № 27 в Ижевске Радмила Пономарева одержала победу на Первенстве России по интеллектуальной игре го. Девочка участвовала в возрастной категории до 9 лет. Об этом сообщила пресс-служба города Ижевска.

Первенство состоялось в Челябинске, всего в нем участвовали более 100 юных игроков из 10 регионов России. В своей возрастной категории ижевчанка смогла победить 36 соперников. Радмила поедет защищать честь страны в составе сборной России на Первенство Европы в Хорватию, которое пройдет в апреле.

Справка КП:

Го - логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. По общему числу игроков — одна из самых распространённых настольных игр в мире. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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