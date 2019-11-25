Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-25T09:15:04+03:00

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21 ноября состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Эксперты определили имена пятерых победителей в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Ими стали социальные предприниматели – авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства.

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В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. Основные направления работ победителей – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей. Авторами лучших проектов конкурса социальных предпринимателей стали:

«Инновационный проект»:

• Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности;

• Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда Be Easy Kid.1

«Локальный проект»:

• Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские.

«Диджитал»:

• Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!»;

• Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph2 для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

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Также на церемонии награждения объявили лучших журналистов, участников конкурса СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. Лучшей публикацией на социальную тему стало интервью Агаты Коровиной с главой фонда «Вера» Нютой Федермессер. Второе место в номинации «Публикации» занял материал «Ей 68. И таких в России больше нет» Екатерины Малышевой. Бронзовым призером номинации стал материал «Дети читают собакам любимые книги» Бэллы Волковой. Победу в номинации «Эксклюзив» жюри присудило Ирине Стругачевой с проектом «В Благовещенске появится "Мамин дом"». Лучшей работой в номинации «Видеоматериал» стал сюжет «Жизнь без мусора. Как личный пример помогает реформе» Ольги Юшковой.

Призовой фонд конкурса – 145 000 рублей, помимо денежного вознаграждения победители получат призы от партнера конкурса компании ViP Viasat3.

1 Би Изи Кид; 2Видео Окулограф; 3Вип Виазат

ИСТОЧНИК KP.RU