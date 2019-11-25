«Лег на диван в грязных брюках»: ижевчанина обвиняют в убийстве брата

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-25T10:08:49+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве брата.

- Мужчина жил в одной квартире с 35-летним братом. 22 ноября мужчины выпивали, около 23:00 между ними произошла ссора. Старшему брату не понравилось, что младший брат лег на диван в грязных брюках, в связи с чем, ударил его, несколько раз с применением кастрюли. После этого обвиняемый взял нож и несколько раз ударил брата, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В результате полученных ранений мужчина скончался. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело расследуется по статье «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU