2019-11-25T08:46:30+03:00
Происшествия

Дело мужчины, который угрожал судье в соцсетях, рассмотрят в Удмуртии

Ранее его отвезли в Москву
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал в соцсетях судье, рассмотрят в Якшур-Бодьинском суде (Удмуртия). Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката.

- Сегодня следователь сообщил, что дело Вересова будет закончено в течение двух недель, затем оно будет передано Генеральному Прокурору, потом — в Якшур-Бодьинский суд для рассмотрения по существу, - цитирует Медиазона адвоката.

Напомним, жителя Удмуртии задержали 11 ноября. 13 ноября ему предъявили обвинение за опубликование в сети публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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