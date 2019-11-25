Дело мужчины, который угрожал судье в соцсетях, рассмотрят в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-25T08:46:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал в соцсетях судье, рассмотрят в Якшур-Бодьинском суде (Удмуртия). Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката.

- Сегодня следователь сообщил, что дело Вересова будет закончено в течение двух недель, затем оно будет передано Генеральному Прокурору, потом — в Якшур-Бодьинский суд для рассмотрения по существу, - цитирует Медиазона адвоката.

Напомним, жителя Удмуртии задержали 11 ноября. 13 ноября ему предъявили обвинение за опубликование в сети публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Гордимся! Школьница из Ижевска одержала победу на Первенстве России по игре го.

-К новому году в доме детского творчества в Ижевске появится новый паркет.

ИСТОЧНИК KP.RU