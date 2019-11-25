«124 школам Удмуртии нужен капремонт»: министр образования рассказала о текущей ситуации с ремонтом

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-25T12:28:36+03:00

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В Удмуртии в 124 школах нужен капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики со ссылкой на министра образования Светлану Болотникову.

- Первое, что должно быть обеспечено в сфере образования – это безопасные, доступные и комфортные условия обучения. В 18 муниципальных образованиях республики дети обучаются во вторую смену, это более 37 тысяч учеников. В 124 зданиях школ Удмуртии требуется проведение капитального ремонта, износ 16 школьных объектов – более 50 процентов, 3 здания находятся в аварийном состоянии, - рассказала Светлана Болотникова.

Также республика нуждается в новых сельских школах, которые смогут обеспечить местами детей из нескольких близлежащих населенных пунктов.

- Так, например, в здании новой школы нуждается село Аксакшур Малопургинского района, пристрой к школе для организации горячего питания и спортивного зала необходим в селе Селты, средняя общеобразовательная школа на 160 мест нужна в деревне Большое Волково Вавожского района, сейчас здание находится в предаварийном состоянии. Эти объекты не вошли в национальный проект «Образование», хотя подавались в приоритетном списке, - пояснила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU