Чиновник Оренбургской области зажигал под песню «Бурановских бабушек» из Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-25T10:50:26+03:00

Коллектив выступал после официальной части на международном экономическом форуме [видео]

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Председатель Ремесленной палаты Оренбургской области зажигал под песню «Бурановских бабушек» из Удмуртии. Коллектив выступал после официальной части на международном экономическом форуме. Видео с зажигательным танцем разлетелось по соцсетям.

Как сообщает канал «360», после концерта артистки сами его отыскали и поблагодарили за пляску.

- После концерта нашли меня, сказали: «Все было сделано от души, спасибо вам». В подарок от «Бурановских бабушек» за искрометный танец получил куклу оберег, — цитирует чиновника канал.

Но плясать мужчина смог не долго, его попросили уйти со сцены.

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Зажигательный танец на форуме в Оренбурге под песню "Бурановских бабушек".Председатель правления Ремесленной палаты Оренбургской области зажег на форуме "Оренбуржье - сердце Евразии". Автор видео: Алексей Ушаков

ИСТОЧНИК KP.RU