Чиновник Оренбургской области зажигал под песню «Бурановских бабушек» из Удмуртии
Председатель Ремесленной палаты Оренбургской области зажигал под песню «Бурановских бабушек» из Удмуртии. Коллектив выступал после официальной части на международном экономическом форуме. Видео с зажигательным танцем разлетелось по соцсетям.
Как сообщает канал «360», после концерта артистки сами его отыскали и поблагодарили за пляску.
- После концерта нашли меня, сказали: «Все было сделано от души, спасибо вам». В подарок от «Бурановских бабушек» за искрометный танец получил куклу оберег, — цитирует чиновника канал.
Но плясать мужчина смог не долго, его попросили уйти со сцены.
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Зажигательный танец на форуме в Оренбурге под песню "Бурановских бабушек".Председатель правления Ремесленной палаты Оренбургской области зажег на форуме "Оренбуржье - сердце Евразии". Автор видео: Алексей Ушаков
ИСТОЧНИК KP.RU
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