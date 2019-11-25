Пенсионерка из Удмуртии погибла при пожаре дома
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре 71-летней жительницы Якшур-Бодьинского района.
- По данным проверки, 23 ноября около 13:30 в одном из жилых домов в деревне Старые Зятцы произошел пожар. В огне погибла 71-летняя хозяйка дома. По предположительной причине пожар произошел из-за неисправности печного оборудования, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Следователями осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются односельчане погибшей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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