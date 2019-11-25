2019-11-25T11:29:04+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Удмуртии погибла при пожаре дома

По факту случившегося проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре 71-летней жительницы Якшур-Бодьинского района.

- По данным проверки, 23 ноября около 13:30 в одном из жилых домов в деревне Старые Зятцы произошел пожар. В огне погибла 71-летняя хозяйка дома. По предположительной причине пожар произошел из-за неисправности печного оборудования, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Следователями осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются односельчане погибшей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Бурановские бабушки зажгли огонь в сердце чиновника из Оренбургской области. Видео по ссылке.

- «Лег на диван в грязных брюках»: ижевчанина обвиняют в убийстве брата.

- К новому году в доме детского творчества в Ижевске появится новый паркет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поссорившись с мужем, жительница Ижевска, закидала камнями его машину
Пришлось взламывать дверь: ижевчанин оставил соседей без газа на полгода
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Ижевске
Ижевчанина задержали за незаконную рубку деревьев на сумму более 2 млн рублей
«124 школам Удмуртии нужен капремонт»: министр образования рассказала о текущей ситуации с ремонтом
Чиновник Оренбургской области зажигал под песню «Бурановских бабушек» из Удмуртии
«Лег на диван в грязных брюках»: ижевчанина обвиняют в убийстве брата
В резиденции Тол Бабая в Удмуртии 7 декабря зажгут огни на елке
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей
Дело мужчины, который угрожал судье в соцсетях, рассмотрят в Удмуртии
Школьница из Ижевска одержала победу на Первенстве России по игре го
Добровольческий центр открылся в Ижевске
К новому году в доме детского творчества в Ижевске появится новый паркет
В Ижевск прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской
«Неисчерпаемый источник вдохновения»: ижевчанка продолжает покорять проект «Танцы» на ТНТ
Трамвай сошел с рельсов в Ижевске
Презентация концепции благоустройства лесопарка у ТРЦ «Столица» пройдет в Ижевске
Первую ёлку установили около ТЦ в Ижевске
Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на этапе Гран-при в Японии
Активисты ОНФ проверили остановки общественного транспорта в Ижевске