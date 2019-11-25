Пришлось взламывать дверь: ижевчанин оставил соседей без газа на полгода

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-25T13:49:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на улице Ленина четыре квартиры полгода жили без газа из-за мужчины, который не пускал в свой дом работников газовой службы, судебных приставов и представителей УК. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- При проверке оборудования работники увидели, что газовая плита находится в аварийном состоянии, но мужчина попросил специалистов покинуть квартиру. В подъезде была проведена проверка воздухом, которая показала, что стояк не герметичен и газовики отключили пять квартир от ресурса, - сообщает ведомство.

Далее мужчина вел переговоры только через закрытую дверь. В результате УК обратилась в суд, который обязал ижевчанина предоставить специалистам доступ в квартиру, но мужчина отказался выполнять требования.

25 ноября судебные приставы еще раз предложили мужчине открыть дверь, но он отказался. Тогда работники УК вскрыли железную дверь. Должник отключен индивидуально, обеспечена возможность подачи газа другим жильцам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «124 школам Удмуртии нужен капремонт»: министр образования рассказала о текущей ситуации с ремонтом.

- Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Ижевске. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU