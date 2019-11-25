Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Ижевске
В Ижевске напротив дома №29 по улице Маяковского водитель без прав устроил ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 35-летний водитель «ВАЗ-2107», не имея прав, при выезде со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке врезался в машину «Шкода-Фабия», под управлением 32-летней женщины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель и пассажир «Шкоды» - четырехлетняя девочка, получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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