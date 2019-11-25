С 1 июля 2020 года справка для водителей в Удмуртии будет стоить около 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-25T16:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля 2020 года справка для получения водительского удостоверения в Удмуртии будет стоить около пяти тысяч рублей. Об этом сообщила главврач Республиканского наркодиспансера Татьяна Карлова в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

С 1 июля 2020 года медсправка для получения водительских прав в Удмуртии будет стоить не менее 5000 рублей 00:00 00:00

- Цена складывается по методике утвержденной Минздравом России. Реактивы очень дорогие около 1 млн рублей, входит в одну закладку в аппарат 26 анализов. Аппарат работает около 6 часов и после этого только результат. Плюс мы должны проверять на присутствие наркотиков. Стоимость справки будет около 5500-5900 потому что сами реактивы импортные, но мы стараемся минимизировать расходы, - рассказала Татьяна Борисовна.

Человек не получит справку, если показатель будет равным или больше 1,2%, аппарат вычисляет белок, который вырабатывается печенью при регулярном употреблении алкоголя. Также главврач наркодиспансера рассказала, что сейчас в учреждении нет очередей, ажиотаж сошел на нет.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Чем закончился штурм наркодиспансера в Ижевске и когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей?

- Что решили сделать, чтобы разгрузить очередь в республиканском наркодиспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU