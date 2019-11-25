2019-11-25T16:47:27+03:00
Общество

Ижевчан приглашают принять участие в новогоднем оформлении города

На данный момент каждый желающий может посмотреть концепцию новогоднего фестиваля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: удмуртия100.рфФото: удмуртия100.рф
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Ижевчан приглашают принять участие в новогоднем оформлении города. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- К участию в новогоднем оформлении территорий Ижевска городские власти, по традиции, приглашают всех желающих - представителей бизнеса, предприятий и организаций, управляющих компаний, жителей. Концепция новогоднего фестиваля 2020 года «Мечты - это про100!» разработана в контексте 100-летнего юбилея республики. Разработанный фирменный стиль новогодних событий объединил в себе символику предстоящего юбилея и графическую основу стиля Нового года 2019, - сообщает пресс-служба.

Стиль новогоднего фестиваля разрабатывала команда Центра развития дизайна и городской среды республики. Варианты оформления городских пространств размещены можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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