В резиденции Тол Бабая в Удмуртии 7 декабря зажгут огни на елке

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-25T09:40:20+03:00

До этого Тол Бабай был в гостях у других волшебников

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Огни на главной елке в Удмуртии – в резиденции Тол Бабая зажгутся 7-8 декабря. Об этом сообщается на странице резиденции во «ВКонтакте».

- Возвращаются наши сказочные герои в родные пенаты,чтобы продолжить подготовку к самому главному событию этой зимы Межрегиональному фестивалю Сказочные герои на родине Тол Бабая. 7-8 декабря Удмуртия и все жители села Шаркан, будут встречать дорогих гостей волшебников со всего мира, - говорится в группе.

Напомним, Тол Бабай из Удмуртии вошел в топ-5 Дедов Морозов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU