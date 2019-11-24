2019-11-24T13:40:28+03:00
Общество

Первую ёлку установили около ТЦ в Ижевске

Собрали несколько фотографий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Порсева ДарьяФото: Порсева Дарья
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В Ижевске 18 ноября, в понедельник, начали устанавливать первую новогоднюю ёлку у торгового центра «Сигма».

Буквально через несколько дней на ёлке уже засияли огни. Это первая ёлка у торговых центров. Обычно еще символ нового года появляется у ТЦ «Флагман», «Талисман», «Аврора Парк».

Фото: Порсева Дарья

Фото: Порсева Дарья

Ранее глава Ижевска рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ 12+) рассказал, что на Центральной площади появится новая ёлка высотой 20 метров, выше предыдущей на два метра (подробнее).

Фото: Порсева Дарья

Фото: Порсева Дарья

Напомним, в 2018 году на Центральной площади начали устанавливать ёлку 26 ноября (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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