Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 4-летней девочки

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-26T10:19:37+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Балезино, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении четырехлетней девочки.

- По данным следствия, обвиняемый не раз был в квартире, где живет потерпевшая с семьей. Родные доверяли мужчине и несколько раз оставляли у себя ночевать. Накануне случившегося пьяный обвиняемый пришел в квартиру, где были потерпевшая и ее спящая мать. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый совершил в отношении ребенка сексуальное насилие и попросил никому не рассказывать. После этого в течение девяти месяцев он совершал с ней аналогичные действия, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В полицию обратились мама и тетя потерпевшей. Был проведен ряд медицинских и комплексных психолого-психиатрических экспертиз, допрошены свидетели. Мужчина отрицал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU