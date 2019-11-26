Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 4-летней девочки
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Балезино, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении четырехлетней девочки.
- По данным следствия, обвиняемый не раз был в квартире, где живет потерпевшая с семьей. Родные доверяли мужчине и несколько раз оставляли у себя ночевать. Накануне случившегося пьяный обвиняемый пришел в квартиру, где были потерпевшая и ее спящая мать. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый совершил в отношении ребенка сексуальное насилие и попросил никому не рассказывать. После этого в течение девяти месяцев он совершал с ней аналогичные действия, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В полицию обратились мама и тетя потерпевшей. Был проведен ряд медицинских и комплексных психолого-психиатрических экспертиз, допрошены свидетели. Мужчина отрицал вину в совершенном преступлении.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Как прошло повторное тестирование сервиса «Запись в школу»? И какие нововведения смогут улучшить работу сервиса.
- Мужчина из Удмуртии жестоко избил мать.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»