Сводный отряд полиции вернулся в Удмуртию из служебной командировки

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-26T10:57:50+03:00

Шесть месяцев полицейские поддерживали правопорядок в Дагестане

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В Удмуртию вернулся сводный отряд полиции из служебной командировки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В течение шести месяцев представители различных подразделений МВД по Удмуртии поддерживали правопорядок в Дагестане, решали оперативно-служебные и служебно-боевые задачи, направленные на укрепление законности на территории Северо-Кавказского региона, противодействия экстремизму и терроризму, обеспечивали безопасность граждан, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

На вокзале полицейских встретило руководство МВД по республике, начальники подразделений, родственник и друзья. После прохождения курса реабилитации вернувшиеся сотрудники приступят к исполнению своих служебных обязанностей по месту службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU