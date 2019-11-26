Пропавшего рыбака в Удмуртии разыскивают с 11 октября

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-26T11:50:35+03:00

Он уехал на рыбалку с тремя друзьями

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В Удмуртии разыскивают 33-летнего Сюткина Владимира Николаевича, который 10 октября уехал на рыбалку с тремя друзьями, в ночь на 11 октября 2019 года провал без вести.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, мужчины поехали рыбачить на озера, расположенные на левом берегу реки Кама напротив деревни Первомайск Каракулинского района Удмуртии в 20 км от деревни Саузбаш Краснокамского района Башкирии.

Приметы: на вид около 30 лет, рост до 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб средний, брови дугообразные, средние по высоте, глаза голубые, нос средний, прямой, рот, губы, подбородок средние, волосы прямые, русые с проседью. Особые приметы: передний резец сломан и искривлен.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемом или его местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 8 (34153) 3-00-23, 8-912-462-19-17, либо по адресу: г. Камбарка, ул. К. Маркса, 86 (Камбарский МСО).

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ИСТОЧНИК KP.RU