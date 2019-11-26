2019-11-26T13:07:48+03:00
Общество

Пешеходный переход обустроят через улицу Рупасова в Ижевске

Также на участке установят светофор
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске организуют пешеходный переход через улицу Рупасова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Организовать регулируемый пешеходный переход через улицу Рупасова на перекрестке улиц Рупасова и Молодежная. Службе благоустройства и дорожного хозяйства нанести разметку в зоне действия знаков «Пешеходный переход», а также на перекрестке установить светофор, - говорится в сообщении.

Переход организуют в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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