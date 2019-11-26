Пешеходный переход обустроят через улицу Рупасова в Ижевске
В Ижевске организуют пешеходный переход через улицу Рупасова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Организовать регулируемый пешеходный переход через улицу Рупасова на перекрестке улиц Рупасова и Молодежная. Службе благоустройства и дорожного хозяйства нанести разметку в зоне действия знаков «Пешеходный переход», а также на перекрестке установить светофор, - говорится в сообщении.
Переход организуют в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Ижевска.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сводный отряд полиции вернулся в Удмуртию из служебной командировки.
- Ужас! Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 4-летней девочки.
- Как прошло повторное тестирование сервиса «Запись в школу»? И какие нововведения смогут улучшить работу сервиса.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»