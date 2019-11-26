Не справился с управлением: на трассе Удмуртии столкнулись две легковушки
В Удмуртии на 8 километре автодороги «Ува - Мушковай - Чекан» Увинского района столкнулись две легковушки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 66-летний водитель машины «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался во встречную машину «Лада-Веста» под управлением 41-летнего мужчины. После чего улетел в кювет, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «Лады-Гранты» получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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