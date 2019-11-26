2019-11-26T15:37:00+03:00
Происшествия

Подозреваемые в хищении денег с банковских счетов жителей Удмуртии задержаны

Ими оказались жители Челябинска
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии задержали подозреваемых в хищении денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Полицейские задержали двух жителей Челябинска, которые звонили на номера, зарегистрированные в Удмуртии. Мошенники сообщали абонентам о том, что с их банковских счетов происходит списание денег. Чтобы этого избежать они предлагали потерпевшим назвать данные банковской карты, сумму, которая есть на счете, и код, полученный в смс. После этого злоумышленники похищали деньги со счетов, - сообщает пресс-служба.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению 10 преступлений в отношении жителей Ижевска, Завьяловского, Кезского, Юкаменского, Вавожского, Увинского районов Удмуртии.

В ходе обыска в квартире подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 11 мобильных телефонов, 15 сим-карт, ноутбук, планшет, деньги, вай-фай роутер и инструкцию по общению с потенциальными жертвами. На данный момент мужчина находится под арестом, его сообщница находится под подпиской о невыезде. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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