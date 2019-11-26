Нет дела – нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела
В Ижевске местный житель пытался избежать наказания, уничтожив материалы уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за грабеж. 23 сентября 2019 года при проведении следственных действий по делу в СИЗО мужчина схватил материалы дела и разорвал их, - сообщает ведомство.
На данный момент все материалы восстановлены, проводится расследование. Уголовное дело направлено в суд Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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